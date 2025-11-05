MENOY

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για θωπεία κατά της προέδρου Σέινμπαουμ

THESTIVAL TEAM

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από ένα άνδρα καθώς η πρόεδρος του Μεξικού περπατούσε χθες στο ιστορικό κέντρο της Πόλης του Μεξικού.

Βίντεο δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει την Μεξικανή πρόεδρο από το πλάι, να την αγκαλιάζει και να προσπαθεί να τη φιλήσει. Στη συνέχεια ο άνδρας προσπαθεί να πιάσει το στήθος της, πριν τον απωθήσει ένας αστυνομικός.

Ο άνδρας συνελήφθη, σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal.

Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες κατά του άνδρα για σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση.

Το περιστατικό έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της προέδρου, καθώς ο άνδρας φαινόταν να πλησιάζει την Σέινμπαουμ με ευκολία.

Όπως και ο προκάτοχός της Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, η Σέινμπαουμ δεν χρησιμοποιεί τη στρατιωτική μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του/της προέδρου της χώρας.

«Αν αγγίζουν τη πρόεδρο, αγγίζουν όλους μας», έγραψε η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγάδα με ανάρτηση στο X. «Σήμερα, όταν η πρόεδρος πέφτει θύμα παρενόχλησης μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα, παρενοχλούμαστε όλοι», πρόσθεσε.

Η 63χρονη Σέινμπαουμ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού.

Σύμφωνα με έρευνα της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, σχεδόν οι μισές γυναίκες στο Μεξικό έχουν βιώσει σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την αριστερή πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μεξικό

