MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα σε μια επίθεση σε πάρκο

|
THESTIVAL TEAM

Μια επίθεση που σημειώθηκε σε ένα πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχανάτο, στο κεντρικό Μεξικό, είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση, που διαπράχθηκε χθες το βράδυ, στοίχισε τη ζωή σε έναν 36χρονο άνδρα. Η κυβερνήτρια της Γκουαναχουάτο Λιμπία Ντενίζ Γκαρσία κατήγγειλε στο Χ μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι».

Μεξικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Άννα Διαμαντοπούλου: Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης ηγεσίας, το συνέδριο θα εκπέμψει καθαρό μήνυμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Βρέθηκε νάρκη σε θαλάσσια περιοχή της Νάξου – Πότε θα γίνει η εξουδετέρωσή της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σοβαρές ζημιές από τον δυνατό Βαρδάρη στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Θαλάσσιων Αθλημάτων – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Επικεφαλής ναού στην Ταϊβάν ένιωσε αδιαθεσία και έκανε εμετό πάνω στον πρόεδρο Λάι – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έργο εθνικού επιπέδου και επίσημα η διαμόρφωση της Οδού Πόντου στην Καλαμαριά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πότε αναμένεται να ανοίξει ο ζωολογικός κήπος στον Κεδρηνό Λόφο