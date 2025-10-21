MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μεξικό: Δήμαρχος δολοφονήθηκε στο κεντρικό τμήμα της χώρας

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ένοπλοι επιτέθηκαν και σκότωσαν χθες, Δευτέρα, τον δήμαρχο πόλης του κεντρικού Μεξικού, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πρόκειται για την πιο πρόσφατη δολοφονία πολιτικού αξιωματούχου στη χώρα.

Ένοπλοι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δήμαρχο της Πισαφλόρες Μιγκέλ Μπαένα καθώς βρισκόταν σε δρόμο της πόλης και τράπηκαν σε φυγή, δήλωσε η αστυνομία της πόλης, προσθέτοντας ότι το πτώμα του φέρει τουλάχιστον 5 τραύματα από σφαίρες.

Το Πράσινο Κόμμα, μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού, στις τάξεις του οποίου ανήκε ο Μιγκέλ Μπαένα, εξέφρασε σε ανακοίνωσή του «τη βαθύτατη αγανάκτησή του» για τη «δειλή δολοφονία», καλώντας μετ’επιτάσεως τις αρχές να συλλάβουν τους ενόχους.

Το Μεξικό, το οποίο μαστίζεται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες από βιαιότητες που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, έχει δει πολλούς πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να δολοφονούνται τα τελευταία χρόνια.

Η Πισαφλόρες, στην πολιτεία Ιντάλγκο, επλήγη σφόδρα από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες σε μεγάλο μέρος του Μεξικού νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 76 ανθρώπους, ενώ 27 αγνοούνται.

Μεξικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

