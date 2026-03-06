Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα σε Ιράν και Βηρυτό – Ιρανική επίθεση σε κεντρικό Ισραήλ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Διευρύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ – Ιράν. Στο Λίβανο βρίσκεται σε εξέλιξη χερσαία ισραηλινή επιχείρηση, ενώ το Ιράν εξακολουθεί να πραγματοποιεί πλήγματα αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους στις χώρες του Κόλπου.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη στοχεύοντας «υποδομές του καθεστώτος» στην ιρανική πρωτεύουσα.

تهران جمعه ۱۵ اسفند جمهوری ته دانشگاه ساعت ۷:۱۵ pic.twitter.com/S1j21Brb1S March 6, 2026

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα μεγάλης κλίμακας «κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε στρατιωτική ανακοίνωση. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε εκρήξεις σε πολλά μέρη της Τεχεράνης.

Δείτε βίντεο με ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό και τα νότια προάστια

Την ίδια ώρα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA, ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν τα ξημερώματα σε συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones στην «καρδιά» του Τελ Αβίβ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ιρανική επίθεση έπληξε ένα ξενοδοχεία δυο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα Μανάμα, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Εν τω μεταξύ το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ δήλωσε τα ξημερώματα ότι αποκρούστηκε επίθεση με drone στη βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ενώ η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί με κατεύθυνση την αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν.

Ιρανική πυραυλική επίθεση απέκρουσε και το Κουβέιτ. Όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας τα συντρίμμια του αναχαιτισμένου πυραύλου προκάλεσαν μόνο μικρές ζημιές.

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Το Μπαχρέιν αναφέρει ότι ιρανικός πύραυλος χτύπησε κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου, ενώ υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι.

Στο στόχαστρο μπήκε σήμερα και το Αζερμπαϊτζάν, που υπέστη ιρανικό πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιό του, με το Ιράν να αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από την εν λόγω επίθεση.

Μάλιστα όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν drones χτύπησαν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από 30 πλοία» του Ιράν αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, διαβεβαίωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

«Τα πλήγματά μας εναντίον του ιρανικού (πολεμικού) ναυτικού έχουν ενταθεί. Ίσως ακούσατε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει πριν από μερικά λεπτά ότι έχουμε βυθίσει ή καταστρέψει 24 πλοία. Αυτό ήταν αληθές εκείνη τη στιγμή. Έχουμε καταστρέψει πλέον πάνω από 30, και μέσα στις τελευταίες ώρες, πλήξαμε σκάφος που μετέφερε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πλοίο μεγέθους σχεδόν αεροπλανοφόρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Βρίσκεται στις φλόγες τη στιγμή που μιλάμε», πρόσθεσε ο ναύαρχος Κούπερ έχοντας στο πλευρό του τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στη Ντοράλ, στη Φλόριντα.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση φαίνεται η στιγμή του χτυπήματος.

Δεν αναφέρεται καμία πληροφορία για το που και το πότε χτυπήθηκε το αεροπλανοφόρο.