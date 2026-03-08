Μέση Ανατολή: “Κόλαση” στην Τεχεράνη μετά το ισραηλινό χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Βίντεο

«Μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στην Τεχεράνη ύστερα από επιθέσεις του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το βράδυ του Σαββάτου (7/3) πραγματοποίησε πλήγματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην πόλη.»

🚨 Israel strikes Iranian oil infrastructure in major escalation



Israeli aircraft struck energy facilities around Tehran on Saturday, with Israeli Channel 14 reporting that about 30 large oil storage tanks at Iran’s largest refinery were targeted in one of the most significant… pic.twitter.com/FTJS4qlcgZ March 7, 2026

🚨 HOLY SMOKES. Massive fires breaking out in Tehran after strikes on oil depots causes oil to FLOOD along the sewer system



The regime is furious. Their key infrastructure is now a target.



It gets worse EVERY HOUR for Iran. SURRENDER!pic.twitter.com/CrwMwjr6g3 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 8, 2026

Τραμπ: «Δεν θέλω» επιθέσεις των κουρδικών δυνάμεων στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο πως δεν θέλει επιθέσεις των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

«Δεν θέλω οι Κούρδοι να μπουν μέσα. Δεν θέλω να δω Κούρδους να παθαίνουν κακό, να σκοτώνονται», είπε.

Επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος δεν εξετάζει το σενάριο επιθέσεων των κουρδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε: «Έχουμε πολύ φιλικές σχέσεις με τους Κούρδους, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο πιο περίπλοκο απ’ όσο είναι ήδη».

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα ήταν υπέρ μιας επίθεσης από πολιτοφυλακές ιρανών Κούρδων εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.

12 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Κατάρ

Δέκα βαλλιστικοί πύραυλοι και δύο πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν χθες Σάββατο από το Ιράν εναντίον του Κατάρ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου, διευκρινίζοντας πως οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κατάρ «αναχαίτισαν με επιτυχία έξι βαλλιστικούς πυραύλους» και τους δύο πυραύλους κρουζ, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι «έπεσαν στα χωρικά ύδατα του Κατάρ» και άλλοι δύο έπεσαν «σε ακατοίκητη περιοχή, χωρίς να προκαλέσουν θύματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αναχαιτίστηκαν 14 drones στη Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αρκετά εκ των οποίων στα ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή υλικές ζημιές.

«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μετά την είσοδό τους στον εναέριο χώρο» της Σαουδικής Αραβίας και άλλα έξι εξουδετερώθηκαν «στα ανατολικά του Ριάντ», ανέφερε εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τουλάχιστον 4 νεκροί μετά από χτύπημα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ισραηλινού πλήγματος σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Βηρυτού, όπως μετέδωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που προσέγγισε το ξενοδοχείο Ramada αφηγήθηκε πως είδε ένα δωμάτιο με σπασμένα παράθυρα, ενώ δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως πρόκειται για την πρώτη ανάλογη επίθεση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου από τότε που το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει εκ νέου αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ – η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη – παράλληλα με τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Μέχρι στιγμής το πλήγμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), οι οποίες νωρίτερα ενημέρωσαν πως εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Φρουροί της Επανάστασης: Αντέχουμε ακόμα 6 μήνες πόλεμου

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξέφρασαν σήμερα τη βεβαιότητα πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπληρώνοντας πως έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με τον σημερινό ρυθμό των επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σειρήνες το πρωί της Κυριακής στο Ισραήλ

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν, χωρίς να υπάρχουν έως τώρα αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Η αντιαεροπορική άμυνα αντέδρασε σε τουλάχιστον δύο κύματα «πυραύλων που εξαπολύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι σειρήνες ήχησαν αρχικά σε μεγάλο τμήμα του βόρειου τμήματος του Ισραήλ, όπως στο λιμάνι της Χάιφα, σύμφωνα με την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του στρατού, που έδωσε εντολή στους κατοίκους να μεταβούν σε καταφύγια.

Συναγερμός ενεργοποιήθηκε στη συνέχεια σε όλο το νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μπερσεβά, και σε κάποιες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και ότι οι περισσότεροι εξ αυτών αναχαιτίστηκαν.

Οι πυραυλικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 10 ανθρώπων στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.