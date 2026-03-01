Μέση Ανατολή: Κλιμακώνεται ο κίνδυνος για τα εμπορικά πλοία, φόβοι για επιθέσεις Χούθι και εκτόξευση στα ασφάλιστρα

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έχει τεθεί η διεθνής ναυτιλία μετά τα εκτεταμένα πλήγματα που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά του Ιράν, με το αμερικανικό ναυτικό να ανακοινώνει τη δημιουργία ευρείας «maritime warning zone» στον Περσικό Κόλπο και στις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές.



Η προειδοποιητική ζώνη καλύπτει τον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν, το βόρειο τμήμα της Αραβικής Θάλασσας και τα Στενά του Ορμούζ — μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως. Σύμφωνα με την οδηγία του US Navy Central Command, η ασφάλεια των εμπορικών πλοίων δεν μπορεί να διασφαλιστεί, ενώ συστήνεται να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 30 ναυτικών μιλίων από πολεμικά πλοία.



Η οδηγία διακινήθηκε άμεσα από κράτη σημαίας και εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας διεθνώς, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανές παρεμβολές και παραπλάνηση συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης (GPS jamming και spoofing).



Παράλληλα, το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας εξέδωσε επείγουσα σύσταση προς τα πλοία ελληνικής σημαίας για μέγιστη επαγρύπνηση και αποφυγή κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων.



Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα τέθηκε σε υψηλή ετοιμότητα, προειδοποιώντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνδυνος επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη».



Στροφή πλοίων και φόβοι για αντίποινα

Ήδη καταγράφονται κινήσεις αποφυγής της περιοχής, καθώς πλοία διαφόρων τύπων φέρονται να αλλάζουν πορεία στον Κόλπο του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ.



Η ένωση πλοιοκτητών δεξαμενόπλοιων Intertanko προειδοποίησε τα μέλη της ότι αναμένεται πιθανή επανέναρξη επιθέσεων από τους Χούθι, αν και οι διαθέσιμες πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες.



Παράλληλα, εκφράζεται ευρέως η εκτίμηση ότι το Ιράν ενδέχεται να αποφύγει το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αλλά να επιδιώξει στοχευμένες κατασχέσεις πλοίων που συνδέονται με αμερικανικά ή ισραηλινά συμφέροντα, εξέλιξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά.



Εκτίναξη ασφαλίστρων και επιχειρησιακός κίνδυνος

Ο επικεφαλής ασφάλειας του BIMCO, Jakob Larsen, προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος για τη ναυτιλία στην περιοχή έχει αυξηθεί δραματικά. Όπως σημειώνει, πλοία με εμπορικές σχέσεις με ΗΠΑ ή Ισραήλ θεωρούνται πιθανότεροι στόχοι, χωρίς όμως να αποκλείονται πλήγματα και σε άλλα σκάφη ακόμη και εκ παραδρομής.



Ήδη προεξοφλείται από την αγορά ότι τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου θα εκτιναχθούν πολλαπλάσια, ενώ ορισμένα πλοία με σχετική έκθεση ενδέχεται να δυσκολευτούν ακόμη και να εξασφαλίσουν κάλυψη.



Κρίσιμος κόμβος το Kharg Island

Την ίδια στιγμή, αναφορές κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στο ιρανικό Kharg Island, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν προς τα Στενά του Ορμούζ.



Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες της αγοράς για πιθανές διαταραχές στις ροές ενέργειας.



Παρά την έντονη ανησυχία, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η υπεροχή αμερικανικών αεροναυτικών δυνάμεων ενδέχεται μέσα στις επόμενες ημέρες να αποκαταστήσει ένα βασικό επίπεδο ασφάλειας, επιτρέποντας τη σταδιακή επανεκκίνηση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.



Μέχρι τότε, ωστόσο, η διεθνής ναυτιλία καλείται να διαχειριστεί ένα εξαιρετικά ρευστό και υψηλού ρίσκου περιβάλλον σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη.



Πηγή: newmoney.gr