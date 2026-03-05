Μέση Ανατολή: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη – Οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν βάσεις των Κούρδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Μαίνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με Ιράν και Ισραήλ να εξαπολύουν εκατέρωθεν πλήγματα, ενώ αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν δύο νέες πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν διανύει την 6η ημέρα. Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ.

Σε επίσημη δήλωση, ο στρατός ανέφερε: «Έχουμε εντοπίσει πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Τα συστήματα άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Εστάλη μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών που απειλούνται και κάλεσε τον πληθυσμό να ενεργήσει «υπεύθυνα» σπεύδοντας σε καταφύγια.

Σύμφωνα με τις αρχές δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στην τελευταία ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Χθες η «διοίκηση εσωτερικού μετώπου» του στρατού ανακοίνωσε πως θα χαλαρώσει κάποιους περιορισμούς για τους πολίτες της χώρας, σχετιζόμενους με τον πόλεμο, από σήμερα το μεσημέρι, λόγω της μείωσης των εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στην Ιερουσαλήμ, μετά από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για επικείμενη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της Βηρυτού νωρίς την Πέμπτη.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε νωρίτερα ενημερώσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν μια συνοικία της Βηρυτού, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να πλήξει στόχους που, όπως ισχυρίστηκε, συνδέονταν με τη Χεζμπολάχ.

Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε τα ξημερώματα ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην Τεχεράνη και ότι το Ιράν είχε ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνάς του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency, τουλάχιστον 1.097 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρο το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Fox News, χιλιάδες Κούρδοι μαχητές έχουν εισβάλει στο Ιράν, την ίδια ώρα που μπαράζ επιθέσεων και εκρήξεων σημειώθηκε στην Τεχεράνη.

Νωρίτερα, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το πρακτορείο Reuters και επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Οι σοροί 87 ναυτών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση μιας κορβέτας, ενώ οι αρχές της Σρι Λάνκα έχουν κάνει γνωστό ότι διέσωσαν 32 άτομα.

Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ

Πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ υπέστη «ισχυρή έκρηξη» και απώλεια υδρογονανθράκων καθώς μια από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή» ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ, ανέφερε η υπηρεσία αυτή, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.

Διαφεύγει πετρέλαιο από το σκάφος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο και δεν εκδηλώθηκε φωτιά, διευκρίνισε η υπηρεσία, που συνέστησε σε όλα τα εμπορικά πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ διευκρίνισε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός των χωρικών υδάτων του εμιράτου, 60 και πλέον χιλιόμετρα από το λιμάνι Μουμπάρακ αλ Καμπίρ.

Οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν βάσεις των Κούρδων στο ιρακινό Κουρδιστάν

Το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι είχε στοχεύσει τα αρχηγεία των κουρδικών δυνάμεων στο ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από επιθέσεις σε κουρδικές περιοχές τόσο στο Ιράν όσο και στο Ιράκ.

«Στοχεύσαμε τα αρχηγεία των κουρδικών ομάδων που αντιτίθενται στην επανάσταση στο ιρακινό Κουρδιστάν με τρεις πυραύλους», ανέφερε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA στο Telegram.

Εκρήξεις το πρωί στην Τεχεράνη

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη. «Ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποιήθηκε η (σ.σ. αντιαεροπορική) άμυνα» στην ιρανική πρωτεύουσα, ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram.

IDF: Έχουμε καταστρέψει 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη πως έχει καταστρέψει με βομβαρδισμούς του περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο.

Ο εκπρόσωπός των IDF δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά.

Σύμφωνα με τον κ. Σοσάνι, πλέον οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύουν ενίοτε μόνο έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, ενώ μέχρι τώρα εκτοξεύονταν ομοβροντίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Νέο βίντεο της CENTCOM από χτυπήματα στο Ιράν