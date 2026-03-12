MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μέση Ανατολή: Ελληνόκτητο ένα από τα δύο τάνκερ που χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο

|
THESTIVAL TEAM

Ιρανικά σκάφη που φέρονται να ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια, που βρίσκονταν μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό το ένα από τα δύο πλοία είναι το ελληνόκτητο πλοίο Ζέφυρος.

Από την επίθεση στα δύο δεξαμενόπλοια που παγιδεύτηκαν με τα εκρηκτικά έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ ακόμη 38 άνθρωποι διασώθηκαν. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο επίσης ιρακινές λιμενικές αρχές, αναφέρει ότι οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ιράκ.

Τα πλοία που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας, και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ. Ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu εμφανίζεται η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ το Zefyros ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Το Zefyros είναι ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Μάλτας και ανήκει στην ελληνική εταιρεία Benetech Shipping συμφερόντων της οικογένειας Μιχαήλ.

Ο Φαρχάν Αλ-Φαρτούσι, εκπρόσωπος της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ (General Company for Ports), δήλωσε στο πρακτορείο INA ότι προσωπικό των ιρακινών λιμενικών υπηρεσιών προχώρησε στη διάσωση του πληρώματος ενός ξένου δεξαμενόπλοιου που δέχθηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα της χώρας, χωρίς αρχικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Μέση Ανατολή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Η Κούβα δεν είναι μόνη! Να δυναμώσει παντού τώρα η διεθνιστική έμπρακτη αλληλεγγύη του ελληνικού λαού με την Κούβα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Επίθεση drone σε δεξαμενές καυσίμων στο Ομάν, μαύροι καπνοί πάνω από το λιμάνι της Σαλάλα – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συμμορία πουλούσε “προστασία” σε πλανόδιους πωλητές και καταστηματάρχες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία – Μέλη της εκμεταλλεύονταν γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ερντογάν: Θέλουμε ειρήνη, αλλά αν κάποιος ψάχνει για περιπέτειες, θα τού απαντήσουμε

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Συνηθισμένα αντιβιοτικά αυξάνουν τον κίνδυνο αναπτύξεως κρίσης πανικού, δείχνει νέα μελέτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Βουλή: Πέρασε από την Επιτροπή η σύμβαση για τις έρευνες υδρογονανθράκων με Chevron και HELLENiQ Energy