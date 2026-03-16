Μερτς: Η Γερμανία δεν θα συμμετέχει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή – Το καθεστώς στο Ιράν δεν αλλάζει με βόμβες

Ο Φρίντριχ Μερτς απέκλεισε εκ νέου με κατηγορηματικό τρόπο σήμερα Δευτέρα (16/03/2026) το ενδεχόμενο στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

«Δεν τίθεται θέμα», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με την αποστολή στρατού στη Μέση Ανατολή, ενώ προειδοποίησε ότι μια αλλαγή καθεστώτος μέσω βομβαρδισμών «πιθανότατα δεν θα επιτύχει».

«Δεν πρέπει να επιτραπεί να διολισθήσει η περιοχή σε έναν επ’ αόριστον πόλεμο με απροσδιόριστους στόχους, μια περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι και η Γερμανία επιθυμεί τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, «αλλά δεν συμμετέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο ούτε σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Χορμούζ».

Ο κ. Μερτς δήλωσε ακόμη ευθέως ότι μέχρι σήμερα «κανείς δεν μας έχει ενημερώσει κανείς σχετικά με το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αποστολή» και διευκρίνισε ότι θα απαιτείτο εντολή των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι «από την πρώτη στιγμή ήταν σαφές ότι αυτός ο πόλεμος δεν αφορά τη Συμμαχία.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν διαβουλεύτηκαν μαζί μας πριν από τον πόλεμο», ανέφερε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι «για την Γερμανία δεν τέθηκε ποτέ θέμα στρατιωτικής συμμετοχής – δεν θα το κάνουμε».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Ν. Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Ο Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου με εκδηλώσεις και μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Κοινότητες

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ιερουσαλήμ: Θραύσμα πυραύλου έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ολλανδία: Η αστυνομία ζητά από τους πολίτες πληροφορίες σχετικά με τους υπόπτους για την έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο του Άμστερνταμ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συμπληρωματική έρευνα για εταιρεία που μετέφερε τα συντρίμμια των Τεμπών, κλήση για εξηγήσεις σε 17 πρόσωπα

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Σωτήρης Τσαφούλιας: Το “ο άπλυτος Αριστερός με την κοτσίδα” δεν είναι επιχείρημα