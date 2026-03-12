Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ στη Νορβηγία – Αναφορές για ύποπτο περιστατικό

Η Αστυνομική Διεύθυνση του Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας διερευνά ύποπτη συμπεριφορά στη συναγωγή της περιοχής ενώ ένα άτομο έχει συλληφθεί σε σχέση με το περιστατικό, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων Bjørn Rune Sellgren ανέφερε σε δελτίο τύπου στις 18:30 ότι «ένα άτομο εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος με όχημα και η αστυνομία αναζητά το όχημα». Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πρόκειται να αποκλειστούν μεγάλες περιοχές γύρω από τη συναγωγή.

Νωρίτερα, η εφημερίδα Adresseavisen είχε αναφέρει πληροφορίες για ένοπλη αστυνομική επιχείρηση στη συναγωγή. Το TV 2 προσπάθησε να επικοινωνήσει με την αστυνομία, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων δεν μπορούσε να απαντήσει σε τηλεφωνικές ερωτήσεις.

Ο Leif Knutsen, ηγέτης της εβραϊκής κοινότητας στο Τρόντχαϊμ, επιβεβαίωσε στο VG ότι η επιχείρηση ήταν σε εξέλιξη.

Suspect is at large. An area near the synagogue in Trondheim has been cordoned off. pic.twitter.com/v4A8Jw9I3W March 12, 2026

Ένας τοπικός δημοσιογράφος ανέφερε ότι είχε προγραμματιστεί μια εκδήλωση στη συναγωγή, αλλά η περιοχή έκτοτε έχει αποκλειστεί πλήρως, χωρίς να επιτρέπεται σε κανέναν να εισέλθει ή να εξέλθει.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη συναγωγή είχαν ήδη ενισχυθεί μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου, η οποία ώθησε τις αρχές να αυξήσουν τα προστατευτικά μέτρα στα εβραϊκά ιδρύματα.

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγη ώρα μετά την επίθεση σε συναγωγή του Γουέστ Μπλούμφιλντ στο Μίσιγκαν όπου ένας άνδρας εισέβαλε με το αυτοκίνητο του στη συναγωγή Temple Israel και στη συνέχεια ξεκίνησε να πυροβολεί. Ο ένοπλος πλησίασε τους φρουρούς και σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών, με το Associated Press να αναφέρει ότι ο δράστης σκοτώθηκε από τα πυρά των φρουρών. Όλοι όσοι βρίσκονταν στο γειτονικό σχολείο και τον παιδικό σταθμό απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Η αρχή θαλάσσιων μεταφορών της Νορβηγίας ανέφερε επίσης, σήμερα Πέμπτη, πως τα πλοία με σημαία Νορβηγίας δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας, λόγω της κλιμακούμενης κατάστασης ασφαλείας, μετά τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

“Δεδομένου του πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση, είναι σημαντικό για εμάς να υπογραμμίσουμε πως μετακινούμαστε τώρα από μια ισχυρή σύσταση σχετικά με την κυκλοφορία των πλοίων στην περιοχή σε μια απαγόρευση”, επισημαίνεται σε μία ανακοίνωση.

Για οποιοδήποτε πλοίο βρίσκεται ήδη στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, θα εναπόκειται στις ναυτιλιακές εταιρείες να αξιολογήσουν εάν θα είναι ασφαλέστερο να αποχωρήσουν ή να παραμείνουν στην περιοχή, προστίθεται.

Πηγή: protothema.gr