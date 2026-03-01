MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μ. Βρετανία : Αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Κύπρο

THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας αποκάλυψε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι, προσθέτοντας ωστόσο πως «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» χτυπούν οι Ιρανοί για αντίποινα.

Σημείωσε επίσης ότι 300 Βρετανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν κοντά στους στόχους των Ιρανών στο Μπαχρέιν.

