Λούβρο: “Υποτιμήσαμε τον κίνδυνο και το μουσείο έμεινε εκτεθειμένο” παραδέχεται η υπουργός Πολιτισμού

Τη στιγμή που πέντε ακόμη ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση για την κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου, λάβρος ήταν η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί.

Μια «χρόνια, διαρθρωτική υποτίμηση του κινδύνου διάρρηξης και κλοπής» άφησε το Λούβρο εκτεθειμένο για πάνω από 20 χρόνια στο είδος της ληστείας έγινε στο μουσείο αυτόν τον μήνα, δήλωσε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός.

Κενά στην ασφάλεια επέτρεψαν τη θεαματική ληστεία που συνέβη στο Λούβρο την 19η Οκτωβρίου. Γύρω στις 9.30 το πρωί της ημέρας εκείνης, τέσσερις διαρρήκτες τοποθέτησαν ανυψωτικό μηχάνημα στο εξωτερικό μέρος του μουσείου, στο κέντρο του Παρισιού, και εισήλθαν στην αίθουσα «Απόλλων» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος. Αφού έσπασαν τα παράθυρα και τις βιτρίνες της αίθουσας και αφαίρεσαν τα κοσμήματα, διέφυγαν με δύο σκούτερ μεγάλης ισχύος.

Σε προκαταρκτική έκθεση για τη ληστεία διαπιστώθηκε ανεπαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, κακή οργάνωση και απαρχαιωμένα πρωτόκολλα του μουσείου, δήλωσε η Ντατί στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

«Ο συναγερμός και οι μηχανισμοί ασφαλείας λειτούργησαν σωστά»

«Οι συσκευές όπως είχαν εγκατασταθεί, ο συναγερμός και οι μηχανισμοί ασφαλείας όπως ήταν εγκαταστημένοι την ημέρα της κλοπής στο Μουσείο του Λούβρου, λειτούργησαν σωστά», αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτραπεί η ληστεία, καθώς η ασφάλεια «δεν ήταν προτεραιότητα», είπε η υπουργός Πολιτισμού.

Όπως ανέφερε, το μουσείο θα εισάγει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους, μεταξύ των οποίων συστήματα αντιδιαρρηκτικής προστασίας και προστατευτικά κιγκλιδώματα που δεν επιτρέπουν στα οχήματα να πλησιάσουν κοντά στους παρακείμενους δημόσιους δρόμους.

Η διευθύντρια του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ δήλωσε σε γερουσιαστές την περασμένη εβδομάδα ότι υπέβαλε την παραίτησή της μετά τη ληστεία, αλλά η Ντατί δεν την έκανε δεκτή.

Η ντε Καρ μίλησε για την «απογοήτευση και την έκπληξή» της για την κατάσταση του Λούβρου, του μουσείου με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο. Η ίδια είχε διατελέσει διευθύντρια του Μουσείου Ορσέ.

Επτά ύποπτοι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής σε σχέση με τη ληστεία, αλλά κανένα από τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχει ανακτηθεί.