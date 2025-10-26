Λούβρο: Ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Αλγερία ένας εκ των δύο συλληφθέντων – Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές

Σε δύο παράλληλες ειδικές επιχειρήσεις η γαλλική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 2 υπόπτων για τη ληστεία στο Λούβρο.

Ο πρώτος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκόλ του Παρισιού λίγο πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Αλγερία και ο δεύτερος στην περιοχή Σαν Ντενί έξω από το Παρίσι με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι είχε σκοπό να διαφύγει στο Μάλι. Τα πολύτιμα κοσμήματα δεν βρεθήκαν στην κατοχή τους.

Πιστεύεται πως είναι οι 2 από τους 4 που έκλεψαν οκτώ βασιλικά κοσμήματα των οποίων η αξία εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Και οι δύο συλληφθέντες είναι γύρω στα 30, γνωστοί στις αρχές για παλαιότερες κλοπές. Για τον εντοπισμό τους οι ερευνητές αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφάλειας και σύμφωνα μέ τον γαλλικό νόμο οι αρχές μπορούν να τους κρατήσουν έως και 96 ώρες ώστε να τους ανακρίνουν και να στοιχειοθετήσουν δικογραφία εναντίον τους.

Η εισαγγελία του Παρισιού ήθελε να κρατήσει κρυφό το νέο της σύλληψης, καθώς οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Εκατό ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί για να βρεθούν οι δράστες και τα κοσμήματα. Ενώ πολύτιμο είναι το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα σύνεργα που άφησε πίσω της η συμμορία των 4 στον τόπο του εγκλήματος.

Στο μεταξύ μέχρι να αναβαθμιστούν τα συστήματα ασφαλείας στο Λούβρο, τα εναπομείναντα κοσμήματα του γαλλικού θρόνου μεταφέρθηκαν με ειδική μυστική αποστολή στην τράπεζα της Γαλλίας λίγα μέτρα μακρυά από το μουσείο. Βρίσκονται πλέον σε υπόγειο Θησαυροφυλάκιο υψίστης ασφαλείας. Εκεί είναι καλά φυλαγμένο το 90% του αποθέματος χρυσού της Γαλλίας και άλλοι εθνικοί θησαυροί όπως χειρόγραφα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο σχολίασε αστειευόμενος και ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε ερώτηση για το νέο σίκουελ της Συμμορίας των 11 όπου υποδύεται αρχηγό σπείρας. Σε ερώτηση για το αν θα ενσωματώσει τη ληστεία του Λούβρου στη νέα ταινία, ο διάσημος ηθοποιός απάντησε: «Σαφώς, πρέπει να ληστέψουμε το Λούβρο, αλλά το έχει κάνει ήδη κάποιος άλλος. Αν είσαι ένας επαγγελματίας κλέφτης, όπως είμαι εγώ, πρέπει να είσαι πολύ περήφανος για αυτούς». Ο Κλούνι έσπευσε πάντως να προσθέσει ότι η ληστεία στο Λούβρο είναι ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός.

Πώς έφτασαν στα ίχνη των συλληφθέντων οι Αρχές

Οι δράστες, όπως φαίνεται, άφησαν πίσω τους αντικείμενα που τους πρόδωσαν, ενώ εξετάστηκαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA από τρίχες και δαχτυλικά αποτυπώματα. Μάλιστα, οι δράστες ήταν σε στενή παρακολούθηση από τις Αρχές, ενώ η εισαγγελία διευκρίνισε ότι πρόκειται για σε σεσημασμένους.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της σκάλας, που χρησιμοποίησαν οι δράστες, αναγνώρισε μπροστά στους ανακριτές ορισμένους από τους υπόπτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για σπείρα, ωστόσο ο χρόνος πιέζει ώστε να βρεθούν τα κλοπιμαία που μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι δράστες γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να διοχετεύσουν και να πουλήσουν στην αγορά τόσο γνωστά κοσμήματα, γι’ αυτό είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να σχεδίαζαν να τα αποσυναρμολογήσουν για να τα πουλήσουν.

