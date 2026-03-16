Λίβανος: Ξεπέρασαν το 1 εκατ. οι εκτοπισμένοι – Η Χεζμπολάχ λέει ότι έπληξε ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα

Οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο μετά τις 2 Μαρτίου, όταν ξέσπασε ο νέος πόλεμος μεταξύ του Ισράηλ και της Χεζμπολάχ, ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Συνολικά 1.049.328 άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως εκτοπισμένοι στον ιστότοπο του υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων. Από αυτούς, οι 132.742 φιλοξενούνται σε περισσότερα από 600 κέντρα υποδοχής, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Ισραηλινοί στρατιώτες στο στόχαστρο της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιώτες και ισραηλινά οχήματα σε τουλάχιστον τρεις πόλεις, στα σύνορα των δύο χωρών, αφού νωρίτερα το Ισραήλ ανέφερε ότι ο στρατός ξεκινά «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στον νότιο Λίβανο.

Σε τρεις ξεχωριστές ανακοινώσεις η φιλοϊρανική οργάνωση λέει ότι έπληξε μια ισραηλινή θέση «στη μεθοριακή κοινότητα Αϊταρούν, με ομοβροντία ρουκετών», καθώς επίσης και «μια συγκέντρωση οχημάτων και στρατιωτών» στην Οντάισα, με οβίδες και «μια συγκέντρωση οχημάτων και Ισραηλινών στρατιωτών και ένα άρμα Μερκάβα στην πόλη Ταϊμπέχ», επίσης με ρουκέτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ