MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Ξεπέρασαν το 1 εκατ. οι εκτοπισμένοι – Η Χεζμπολάχ λέει ότι έπληξε ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα

|
THESTIVAL TEAM

Οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο μετά τις 2 Μαρτίου, όταν ξέσπασε ο νέος πόλεμος μεταξύ του Ισράηλ και της Χεζμπολάχ, ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Συνολικά 1.049.328 άνθρωποι έχουν εγγραφεί ως εκτοπισμένοι στον ιστότοπο του υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων. Από αυτούς, οι 132.742 φιλοξενούνται σε περισσότερα από 600 κέντρα υποδοχής, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Ισραηλινοί στρατιώτες στο στόχαστρο της Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιώτες και ισραηλινά οχήματα σε τουλάχιστον τρεις πόλεις, στα σύνορα των δύο χωρών, αφού νωρίτερα το Ισραήλ ανέφερε ότι ο στρατός ξεκινά «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στον νότιο Λίβανο.

Σε τρεις ξεχωριστές ανακοινώσεις η φιλοϊρανική οργάνωση λέει ότι έπληξε μια ισραηλινή θέση «στη μεθοριακή κοινότητα Αϊταρούν, με ομοβροντία ρουκετών», καθώς επίσης και «μια συγκέντρωση οχημάτων και στρατιωτών» στην Οντάισα, με οβίδες και «μια συγκέντρωση οχημάτων και Ισραηλινών στρατιωτών και ένα άρμα Μερκάβα στην πόλη Ταϊμπέχ», επίσης με ρουκέτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Με νέο look ο Γιάννης Κωνσταντέλιας – Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά του – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

ΠΣΑΤ και ΠΟΕΣΥ καταδικάζουν την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου: Το Open είναι ένας σταθμός που δεν αδειάζει τους ανθρώπους του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σπαρακτική έκκληση της μητέρας του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά: “Κάθε φορά που προβάλλεται το βίντεο, το παιδί μου πεθαίνει ξανά”

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις που αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς κυκλοφόρησαν λίγο πριν από τις εκλογές – Για “επίθεση στη δημοκρατία” κάνει λόγο η κυβέρνηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

“Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές της Θεσσαλονίκης για την εγκληματικότητα – 12 συλλήψεις σε μία ημέρα