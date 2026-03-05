MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Το Ισραήλ προειδοποιεί τους κατοίκους της νότιας Βηρυτού να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Φωτογραφία: Screenshot/ AP
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα, δίνοντάς τους οδηγίες να μετακινηθούν βορείως και ανατολικά της λιβανικής πρωτεύουσας.

Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ εκδίδει προειδοποίηση που αφορά ολόκληρες γειτονιές σε ελεγχόμενη από τη Χεζμπολάχ περιοχή.

«Σώστε τις ζωές σας, εκκενώστε τα σπίτια σας άμεσα», έγραψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Χ, αναρτώντας χάρτη στον οποίο τονίζονται τέσσερις γειτονιές των νοτίων προαστίων -μια περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κατοίκους από τα νότια προάστια της Βηρυτού να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους πανικόβλητοι σήμερα το απόγευμα, ύστερα από την προειδοποίηση που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός. Πυκνά πυρά ακούστηκαν λίγο μετά την ισραηλινή προειδοποίηση, ενώ τεράστιο μποτιλιάρισμα δημιουργήθηκε στα όρια των νοτίων προαστίων της Βηρυτού.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, όταν η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ, πυροδοτώντας σφοδρά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που ήταν κυρίως εστιασμένα στα νότια προάστια, στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τμήμα του νότιου Λιβάνου – μια περιοχή που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του λιβανικού εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίβανος Μέση Ανατολή

