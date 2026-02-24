MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Λευκός Οίκος για Ιράν: Πρώτη επιλογή Τραμπ η διπλωματία, αλλά αν χρειαστεί ίσως χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρα δύναμη του αμερικανικού στρατού

THESTIVAL TEAM

Την ώρα που εντείνεται η συζήτηση στην Ουάσιγκτον για τη στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προκρίνει τη διπλωματία, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Αλλά όπως έχει δείξει, είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρα δύναμη του αμερικανικού στρατού, αν χρειαστεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Λέβιτ, υπογράμμισε ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι εκείνος που θα καθορίσει την πορεία δράσης απέναντι στην Τεχεράνη. Όπως δήλωσε, «έχω δει πολλές υπερβολικές αναφορές το τελευταίο 24ωρο που είναι εντελώς αναληθείς».

Παράλληλα, άφησε αιχμές για πληροφορίες που διακινούνται μέσω ανώνυμων πηγών, σημειώνοντας ότι «όποιος κάνει εικασίες στα μέσα ενημέρωσης, κρυμμένος πίσω από ανώνυμη πηγή, προσποιούμενος ότι γνωρίζει τι σκέφτεται ο πρόεδρος Τραμπ ή ποια απόφαση θα λάβει σε σχέση με ενδεχόμενη δράση κατά του Ιράν, δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλά».

