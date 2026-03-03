Λαβρόφ: Υπάρχουν αποδείξεις ότι το Ιράν δεν είχε προσπαθήσει να παράγει πυρηνικά όπλα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε σήμερα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως ουσιαστικά έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προειδοποιώντας για τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτός έχει στην περιφερειακή ασφάλεια.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή που προκαλούν ανθρώπινα θύματα, είτε στο Ιράν είτε σε άλλες χώρες του Κόλπου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της επιθετικότητας κατά του Ιράν γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την περιοχή και αυξάνουν την ένταση και την ανασφάλεια. Τα σχόλιά του έρχονται καθώς η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει ευρεία καταδίκη και ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης ότι υπάρχει επιβεβαίωση από την IAEA και υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν επιχειρούσε να παράγει πυρηνικά όπλα, μια θέση που διαφοροποιείται από τους ισχυρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθούν οι στρατιωτικές ενέργειες.

Απαντώντας σε πιθανότητα κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των πράξεων τους κατά του Ιράν, ο Λαβρόφ εκτίμησε ότι τέτοιες κυρώσεις δεν πρόκειται να επιβληθούν, σημειώνοντας παράλληλα ότι κανείς δεν θα τολμούσε να επιβάλει κυρώσεις στις ΗΠΑ.

Ο Λαβρόφ υπογράμμισε, επιπλέον, ότι χρειάζεται να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς βλέπουν οι ΗΠΑ τον εαυτό τους στις διεθνείς σχέσεις και ποιο ρόλο αποδίδουν σε άλλες χώρες με πυρηνικό οπλοστάσιο. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία του Πούτιν για σύνοδο των ηγετών των «πέντε πυρηνικών δυνάμεων» παραμένει επίκαιρη και η ανάγκη για συζήτηση είναι «επιτακτική».