Κολομβία: Επιστρατεύει τη χρήση drones με ζιζανιοκτόνο στη μάχη κατά των καλλιεργειών κόκας

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μπογκοτά ανακοίνωσε την Παρασκευή πως οι αρχές της Κολομβίας ξεκίνησαν και πάλι τους αεροψεκασμούς με γλυφοσάτη (ζιζανιοκτόνο), με στόχο τον περιορισμό των καλλιεργειών κόκας, ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για εντατικοποίηση του αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί έντονες πιέσεις στην Κολομβία, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό κοκαΐνης παγκοσμίως, καθώς τα ποσοστά παραγωγής και εξαγωγής της ναρκωτικής ουσίας αυξήθηκαν μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο. Μέσω της πλατφόρμας X, η αμερικανική πρεσβεία διευκρίνισε πως η εξάλειψη των καλλιεργειών γίνεται πλέον με τη χρήση drones και την υποστήριξη των ΗΠΑ, μια τεχνολογία που θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, φέρνοντας λιγότερη κόκα, αυξημένη ασφάλεια και μείωση των θανάτων από ναρκωτικά στους δρόμους των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ψεκασμοί με το συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο είχαν απαγορευτεί το 2015 λόγω των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, όμως ο πρόεδρος Πέτρο, παρά το γεγονός ότι ως γερουσιαστής της αντιπολίτευσης υπήρξε σφοδρός επικριτής της γλυφοσάτης, μετέβαλε τη στάση του. Η κυβέρνησή του γνωστοποίησε τον Δεκέμβριο την επιστροφή σε αυτή την πρακτική, συμμορφούμενη με τις αξιώσεις της Ουάσινγκτον, ενώ οι σχέσεις των δύο χωρών φαίνεται να εξομαλύνονται μετά την πρόσφατη συνάντηση Πέτρο και Τραμπ, η οποία έβαλε τέλος σε μια περίοδο έντονων λεκτικών αντιπαραθέσεων.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης, Αντρές Ιδάραγα, εξήγησε ότι τα drones θα πετούν σε ύψος μόλις 1,5 μέτρου πάνω από τα φυτά, εφαρμόζοντας ελεγχόμενους ψεκασμούς για την προστασία των οικοσυστημάτων και των κατοίκων. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε περιοχές όπου ένοπλες οργανώσεις αναγκάζουν τους αγρότες να καλλιεργούν κόκα, φυτό τα φύλλα του οποίου αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή κοκαΐνης.

Παρόλα αυτά, οι τοπικές κοινωνίες συνεχίζουν να αντιδρούν σθεναρά, καταγγέλλοντας καταστροφή νόμιμων καλλιεργειών και σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ανωμαλίες στην ανάπτυξη εμβρύων, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως η ουσία είναι δυνητικά καρκινογόνος.