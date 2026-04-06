MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κατς: Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, επιβεβαίωσε το σημερινό (06/04) χτύπημα στις πετροχημικές εγκαταστάσεις στο South Pars του νότιου Ιράν.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν. Αυτή η βασική εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

«Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης κατά της δεύτερης μεγαλύτερης εγκατάστασης του Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο εγκαταστάσεις, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 85% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν, έχουν πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό αποτελεί οικονομικό πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ιρανικό καθεστώς», συμπλήρωσε.

«Ο Νετανιάχου και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον IDF να συνεχίσει τις εντατικές επιθέσεις κατά των εθνικών υποδομών του ιρανικού καθεστώτος», είπε τέλος.

Ιράν Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου έφυγε βιαστικά μετά τη λήξη και πετάει για Βουκουρέστι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Η συγκινητική κίνηση της Παρτίζαν για τα θύματα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Τασούλας: Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου αντανακλά στον υπέρτατο βαθμό τη δόξα της ελληνικής επανάστασης του 1821

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Μεσανατολικό: Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου για τις δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση υπό την καθοδήγηση Μητσοτάκη