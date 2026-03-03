Ιταλία: Να προσέξει το Ιράν γιατί η Κύπρος δεν έχει εμπλακεί με κανέναν τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι κλήθηκε σήμερα ο Ιρανός πρέσβης στο υπουργείο του, με στόχο να εκφραστεί η διαμαρτυρία της ιταλικής κυβέρνησης για την εκτόξευση ντρόουν κατά της βρετανικής βάσης στην Κύπρο. Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας υπογράμμισε:



«Μετά από τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο θεωρώ ότι πρέπει να πούμε στο Ιράν να προσέξει, διότι η Κύπρος δεν έχει εμπλακεί με κανέναν τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για χώρα η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να γίνει σαφής, είπα στο Ιράν να μην επιδεινώσει την κατάσταση. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν εμπλακεί, η Ιταλία δεν συμμετέχει σε καμία στρατιωτική επιχείρηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε την στάση μας αυτή. Έστω και αν είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή οποιουδήποτε πυρηνικού όπλου και στην χρήση και στην αύξηση των πυραύλων- οι οποίοι θα μπορούσαν και να χρησιμοποιηθούν κατά της Ευρώπης- η πρεσβεία μας στην Τεχεράνη παρέμεινε ανοικτή. Συνεχίζουμε να μιλάμε, αλλά λέμε φτάνει με τις αντιδράσεις που κινδυνεύουν μόνον να επιδεινώσουν την κατάσταση, “φτάνει” με επιθέσεις ενάντια σε χώρες οι οποίες δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο, όπως είναι τα Εμιράτα και η Κύπρος».