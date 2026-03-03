MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Να προσέξει το Ιράν γιατί η Κύπρος δεν έχει εμπλακεί με κανέναν τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι κλήθηκε σήμερα ο Ιρανός πρέσβης στο υπουργείο του, με στόχο να εκφραστεί η διαμαρτυρία της ιταλικής κυβέρνησης για την εκτόξευση ντρόουν κατά της βρετανικής βάσης στην Κύπρο. Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας υπογράμμισε:

«Μετά από τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο θεωρώ ότι πρέπει να πούμε στο Ιράν να προσέξει, διότι η Κύπρος δεν έχει εμπλακεί με κανέναν τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για χώρα η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να γίνει σαφής, είπα στο Ιράν να μην επιδεινώσει την κατάσταση. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν εμπλακεί, η Ιταλία δεν συμμετέχει σε καμία στρατιωτική επιχείρηση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε την στάση μας αυτή. Έστω και αν είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή οποιουδήποτε πυρηνικού όπλου και στην χρήση και στην αύξηση των πυραύλων- οι οποίοι θα μπορούσαν και να χρησιμοποιηθούν κατά της Ευρώπης- η πρεσβεία μας στην Τεχεράνη παρέμεινε ανοικτή. Συνεχίζουμε να μιλάμε, αλλά λέμε φτάνει με τις αντιδράσεις που κινδυνεύουν μόνον να επιδεινώσουν την κατάσταση, “φτάνει” με επιθέσεις ενάντια σε χώρες οι οποίες δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο, όπως είναι τα Εμιράτα και η Κύπρος».

Ιράν Ιταλία Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Με… ώρα ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Το χιουμοριστικό σχόλιο του πρωθυπουργού

ΖΩΔΙΑ 24 ώρες πριν

Η ζωή αλλάζει προς το καλύτερο για 3 ζώδια πριν τελειώσει ο Μάρτιος 2026

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει την Τετάρτη τη Βουλή για τη Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδη Στεφανή

ΚΑΙΡΟΣ 17 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ξεκίνησε η δίκη δύο ελεγκτών της σύμβασης 717: 42 συγγενείς δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, απών από τη δίκη το Δημόσιο