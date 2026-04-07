Ισραήλ: Σειρήνες συναγερμού για νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τις 8:30 απόψε στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Οι IDF εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα (αντιπυραυλικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα σήμανε λήξη συναγερμού, δίχως να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Yediot Ahronoth, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή στην έρημο Νεγκέβ, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ