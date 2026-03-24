Ισραήλ: Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικούς πυραύλους, έξι ελαφρά τραυματίες

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Τελ Αβίβ, έπειτα από νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν λίγο μετά τις 7 το πρωί (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης στο κεντρικό Τελ Αβίβ, μετά την τελευταία ομοβροντία πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη.

Η ισραηλινή υπηρεσία επειγόντων περιστατικών γνωστοποίησε ότι απέστειλε διασωστικά συνεργεία σε διάφορες τοποθεσίες στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου καταγράφηκαν επιπτώσεις από την επίθεση.