Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Ιράν – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν την ισχυρή έκρηξη στην πόλη Σαχριάρ του Ιράν, το μεσημέρι της Τετάρτης.
Αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.
Μαύρα σύννεφα καπνού γέμισαν την ατμόσφαιρα της περιοχής.
BREAKING: 🚨 Powerful explosion reported in Shahriar, Iran.— TRENDING ➞ 911 (@911NewsBreaks) February 18, 2026
Unconfirmed reports indicate depots containing ammunition and fuel may have been hit. pic.twitter.com/5WmBI1ogkK