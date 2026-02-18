MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Ιράν – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν την ισχυρή έκρηξη στην πόλη Σαχριάρ του Ιράν, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

Μαύρα σύννεφα καπνού γέμισαν την ατμόσφαιρα της περιοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

