Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Ιράν – Δείτε βίντεο

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν την ισχυρή έκρηξη στην πόλη Σαχριάρ του Ιράν, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

Μαύρα σύννεφα καπνού γέμισαν την ατμόσφαιρα της περιοχής.