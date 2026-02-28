MENOY

Ιρανικά ΜΜΕ: Ο Χαμενεΐ θα απευθύνει διάγγελμα σε λίγη ώρα

Ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης ανακοινώνουν ότι ο Αλί Χαμενεΐ, θα προβεί σε ομιλία σε λίγα λεπτά, την ώρα που σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ, Kan, «δεν υπάρχει καμία επαφή» με τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Την πληροφορία για το διάγγελμα μετέδωσε το Al-Alam TV ενώ λίγο νωρίτερα ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, με δηλώσεις του στο NBC, διέψευσε τα σενάρια ότι είναι νεκρός, λέγοντας πως «τόσο ο Χεμενεΐ, όσο και ο Πεζεσκιάν είναι ζωντανοί από όσο γνωρίζω».

Νωρίτερα, τα ισραηλινά ΜΜΕ έκαναν λόγο για πιθανό θάνατο του Χαμενεΐ και ότι ενδέχεται να είχε μαγνητοσκοπηθεί ομιλία του.

