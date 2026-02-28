Ιράν: Τουλάχιστον 51 νεκροί από πλήγμα σε σχολείο

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων στο νότιο Ιράν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο που ανακοίνωσε νεότερο απολογισμό, έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης.

“Κατά την επίθεση ισραηλινών πυραύλων που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί εναντίον δημοτικού σχολείου θηλέων στην κομητεία (Μινάμπ), 51 μαθήτριες έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί και 60 μαθήτριες έχουν τραυματιστεί”, δήλωσε ο κυβερνήτης της κομητείας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ