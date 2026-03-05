Ιράν προς ΗΠΑ: “Θα μετανιώσετε πικρά για τη θηριωδία στη θάλασσα” – Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της φρεγάτας IRIS Dena
Σε μια προειδοποίηση σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτηρίζοντας τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας IRIS Dena από τις αμερικανικές δυνάμεις ως μια «θηριωδία στη θάλασσα», για την οποία οι ΗΠΑ θα μετανοήσουν πικρά.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος κατήγγειλε ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα και χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ το πλοίο βρισκόταν 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα.
Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η φρεγάτα Dena ήταν «προσκεκλημένη του Ναυτικού της Ινδίας» και μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες τη στιγμή της επίθεσης.
«Σημειώστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», κατέληξε στην προειδοποίησή του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων για την απώλεια του πολεμικού σκάφους και του πληρώματός του.
The U.S. has perpetrated an atrocity at sea, 2,000 miles away from Iran's shores.
Frigate Dena, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailors, was struck in international waters without warning.
Mark my words: The U.S. will come to bitterly regret precedent it has set. pic.twitter.com/cxYiI9BLUk— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026