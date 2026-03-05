MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν προς ΗΠΑ: “Θα μετανιώσετε πικρά για τη θηριωδία στη θάλασσα” – Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της φρεγάτας IRIS Dena

|
THESTIVAL TEAM

Σε μια προειδοποίηση σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτηρίζοντας τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας IRIS Dena από τις αμερικανικές δυνάμεις ως μια «θηριωδία στη θάλασσα», για την οποία οι ΗΠΑ θα μετανοήσουν πικρά.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος κατήγγειλε ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα και χωρίς καμία προειδοποίηση, ενώ το πλοίο βρισκόταν 2.000 μίλια μακριά από τις ακτές του Ιράν, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η φρεγάτα Dena ήταν «προσκεκλημένη του Ναυτικού της Ινδίας» και μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες τη στιγμή της επίθεσης.

«Σημειώστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», κατέληξε στην προειδοποίησή του ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων για την απώλεια του πολεμικού σκάφους και του πληρώματός του.

ΗΠΑ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Η Ιταλία ετοιμάζεται να στείλει φρεγάτα στην Κύπρο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τουλάχιστον 87 νεκροί και 61 αγνοούμενοι από τη βύθιση ιρανικής φρεγάτας ανοιχτά της Σρι Λάνκα – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κηφισιά-ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Εστάλη το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης στην Κύπρο – Τι αναφέρει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Η δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

ΚΘΒΕ: “Λαχταρώ” της Sarah Kane στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών