Ιράν: Πάνω από 20 νεκροί σε δημοτικό σχολείο θηλέων που βομβάρδισε το Ισραήλ – Βίντεο ντοκουμέντο
Πάνω από 20 άτομα -με πληροφορίες να κάνουν λόγο και για ανήλικους-, σκοτώθηκαν σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν, όπου βομβαρδίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ – Ισραήλ.
Το Ισραήλ βομβάρδισε το συγκεκριμένο σχολείο όπου βρίσκεται στην επαρχία Χορμοζγκάν του νότιου Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο 24 ανθρώπων. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και 5 φοιτητές.
Βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα δείχνουν το κατεστραμμένο σχολείο, ενώ γονείς ψάχνουν στα συντρίμμια και ουρλιάζουν από τον πόνο.
The school in Hormozgan province, southern Iran, which was damaged in an Israeli attack. 🇺🇸🇮🇱🇮🇷— AlphaFrontNews (@AlphaFrontNews) February 28, 2026
You can hear mothers crying pic.twitter.com/DVItMUwK8p
Το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε αντίποινα, βομβαρδίζοντας αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.
Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν για ολική καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ενώ η Τεχεράνη προειδοποιήσει πως θα χτυπήσει όλες τις βάσεις των ΗΠΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- “Καμία επαφή με τον Χαμενεΐ, αυξανόμενες ενδείξεις ότι σκοτώθηκε”, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ
- Διεκόπη για λίγη ώρα ματς της Next Gen του Άρη στο Άμπου Ντάμπι λόγω βομβαρδισμών από το Ιράν – Δείτε βίντεο
- Θεσσαλονίκη – Βίντεο: Πέντε συλλήψεις και πάνω από 35 προσαγωγές πριν και μετά την πορεία για τα Τέμπη – Νέα ένταση στην Καμάρα