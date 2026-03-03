Ιράν: Νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ο Αχμάντ Βαχιντί – Από το 2007 είναι καταζητούμενος από την Ιντερπόλ

Μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την έναρξη των επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Σάββατο (28/02), το Ισραήλ και οι ΗΠΑ «αποκεφάλισαν» την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι Φρουροί της Επανάστασης.

Μάλιστα, οι αρχές του Ιράν δεν άργησαν να επιβεβαιώσουν ότι τόσο οι ένοπλες δυνάμεις όσο και οι παραστρατιωτικοί Φρουροί της Επανάστασης είχαν τεράστιες απώλειες, με την πιο σημαντική να είναι ο θάνατος του επικεφαλής τους, Μοχάμαντ Πακπούρ.

Ωστόσο, η θέση αυτή δεν έμεινε κενή, αφού όπως ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα (03/03) νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης διορίστηκε ο ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός, Αχμάντ Βαχιντί.

Η επιλογή αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού ο ίδιος έχει προηγουμένως διατελέσει επικεφαλής της επίλεκτης δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ είναι ο κύριος ύποπτος για την οργάνωση και την εκτέλεση των βομβιστικών επιθέσεων στην ισραηλινή πρεσβεία και στο εβραϊκό κοινοτικό κέντρο AMIA στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1990.

Το 1992, μια βομβιστική επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία άφησε πίσω της 29 νεκρούς. Δύο χρόνια αργότερα, ένα φορτηγό γεμάτο εκρηκτικά εισέβαλε στο εβραϊκό κέντρο AMIA και εξερράγη, με αποτέλεσμα 85 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και 300 να τραυματιστούν.

Η Αργεντινή και το Ισραήλ υποψιάζονται εδώ και χρόνια ότι η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε την επίθεση στο εβραϊκό κέντρο AMIA κατόπιν αιτήματος του Ιράν, με αποτέλεσμα το 2024, τρεις δεκαετίες μετά τις φονικές επιθέσεις, ένα δικαστήριο της Αργεντινής να κατηγορήσει το Ιράν για την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς το «τρομοκρατικό κράτος».

Ο Βαχιντί καταζητείται από την Ιντερπόλ από το 2007 για τον ρόλο του στις βομβιστικές αυτές επιθέσεις και τον Μάιο του 2024, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής ανακοίνωσε επίσημα ότι η Ιντερπόλ είχε εκδώσει ερυθρά αγγελία για τη σύλληψη του για την βομβιστική επίθεση στην Αργεντινή το 1994.

Ο Αχμάντ Βαχιντί υπόκειται σε κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπλοκή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διάδοσης πυρηνικών όπλων.