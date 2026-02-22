Ιράν: Καταγγελίες για φρικτά βασανιστήρια συλληφθέντων – Βιάζουν γυναίκες και αφαιρούν τη μήτρα τους για να μην υπάρχουν αποδείξεις

Σοκάρουν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για βασανιστήρια και περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος των συλληφθέντων στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι άνδρες και γυναίκες που συνελήφθησαν φέρονται να υπέστησαν βιασμούς, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές κακομεταχείρισης και βανανιστηρίων μέσα στις φυλακές του Ιράν όπου κρατούνται σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NewsNation, επικαλούμενο ιρανικές πηγές και πρόσφυγες.

Πηγή που επικαλείται το δίκτυο υποστηρίζει ότι «άνθρωποι βιάζονται καθημερινά στη φυλακή», κάνοντας λόγο για εκτεταμένα βασανιστήρια κατά τη διάρκεια ανακρίσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο ισχυρισμός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γυναικών κρατουμένων, οι σοροί που παραδόθηκαν στις οικογένειές τους έφεραν ενδείξεις ακρωτηριασμών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «έλειπαν οι μήτρες τους», με τον ισχυρισμό ότι αυτό γινόταν ώστε να μην μπορούν να αποδειχθούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο, οι καταγγελίες αυτές δεν συνοδεύονται από ανεξάρτητη ιατροδικαστική τεκμηρίωση.

Άλλος Ιρανός πρόσφυγας που μίλησε στο ίδιο μέσο περιέγραψε περιστατικά ομαδικών βιασμών κρατουμένων υπό την απειλή όπλου από μασκοφόρους άνδρες, καθώς και εξευτελιστική μεταχείριση λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Το ρεπορτάζ κάνει επίσης αναφορά σε φωτογραφικό υλικό που φέρεται να απεικονίζει το σώμα γυναίκας κρατούμενης με εμφανή σημάδια βασανιστηρίων, χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν το υλικό έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους φορείς.

Η Ιρανή φωτογράφος Shaghayegh Moradiannejad, η οποία διαμένει εκτός Ιράν, δήλωσε στο NewsNation ότι τα βασανιστήρια «αποτελούσαν διαχρονικά μέθοδο του καθεστώτος», περιγράφοντας περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης κατά τις ανακρίσεις.