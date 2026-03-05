Ιράν: Η Τεχεράνη επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας

Το Ιράν επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εξαπολύοντας αδιακρίτως επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Το Ιράν είναι εξαγωγέας πολέμου», είπε η Κάλας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή της στη Ζυρίχη της Ελβετίας. «Αυτήν τη στιγμή, το (ιρανικό) καθεστώς επιχειρεί να σύρει όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες σε αυτόν τον πόλεμο», υπογράμμισε.