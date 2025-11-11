Ιράν: Έρευνα των αρχών για τον θάνατο ενός νέου που αυτοπυρπολήθηκε όταν ο δήμος του έκανε έξωση από το μαγαζί του

Ένας νεαρός Ιρανός, που αυτοπυρπολήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή ο δήμος έκανε έξωση στο κατάστημά του, στο νοτιοδυτικό Ιράν, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Etemad ανέφερε ότι ο Αχμάντ Μπαλεντί, 20 ετών, αυτοπυρπολήθηκε στις 2 Νοεμβρίου στο Αχβάζ, την πρωτεύουσα του Χουζιστάν. Υπέστη εγκαύματα στο 70% του σώματός του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αχβάζ για νοσηλεία, αλλά «πέθανε σήμερα, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μετά την τραγωδία, ο δήμαρχος και ένας τοπικός αξιωματούχος συνελήφθησαν, με την κατηγορία των ακατάλληλων χειρισμών στην υπόθεση, ανέφερε τη Δευτέρα ο ενημερωτικός ιστότοπος Mizan Online, που είναι όργανο της δικαστικής εξουσίας. Στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Συνελήφθησαν επίσης «πολλά άτομα που επιχείρησαν να προκαλέσουν εντάσεις και να σπείρουν το χάος στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε.

Ο εισαγγελέας της Αχβάζ, Αμίρ Χαλαφιάν, υποστηρίζει ότι ο δήμος, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις δικαστικές αρχές, προσπάθησε αυθαίρετα να αδειάσει το κατάστημα του Μπαλεντί. Εξήγησε πως, όταν έληξε το ενοικιαστήριο, ο δήμος ζήτησε από τον νεαρό ιδιοκτήτη του καταστήματος να φύγει από το κτίριο, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε το υπουργείο Εσωτερικών να συγκροτήσει μια ειδική επιτροπή που θα εξετάσει την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ