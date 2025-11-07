MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου

THESTIVAL TEAM

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον έναν «βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου», ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, οκτώ ημέρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε νοτιοκορεατικό σχέδιο για τη ναυπήγηση υποβρυχίου με πυρηνική πρόωση.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας», ανέφερε το γενικό επιτελείο στη Σεούλ, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή την οποία το Τόκιο αποκαλεί Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Βόρεια Κορέα

