ΔΙΕΘΝΗ

Η Κίνα καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Η Κίνα συμβούλευσε τους κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν ενώ κάλεσε όσους πολίτες της βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν, επικαλούμενη την κατάσταση της ασφάλειας, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Η σύσταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ιράν Κίνα

