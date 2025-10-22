Η διευθύντρια του Λούβρου παραδέχθηκε ότι υπήρχαν κενά στο σύστημα καμερών που επέτρεψαν την κλοπή

Το παλιό σύστημα καμερών ασφαλείας του του Λούβρου απέτυχε την Κυριακή να εντοπίσει εγκαίρως τους δράστες και να αποτρέψει την κλοπή, δήλωσε η διευθύντρια του μουσείου σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, καθώς το Λούβρο άνοιξε ξανά τις πόρτες του στους επισκέπτες.

«Παρά τις προσπάθειές μας, παρά τη σκληρή δουλειά μας κάθε μέρα, ηττηθήκαμε», δήλωσε η Λωράνς ντε Κάρ, διευθύντρια του Λούβρου, σε κατάθεσή της σε επιτροπή της Γερουσίας.

«Δεν εντοπίσαμε την άφιξη των κλεφτών αρκετά νωρίς», είπε, αποδίδοντας την ευθύνη στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν αρκετές κάμερες έξω από το μουσείο για την επιτήρηση της περιοχής.

Τόνισε πως ο συναγερμός λειτούργησε αλλά οι εξωτερικές κάμερες ασφαλείας δεν καλύπτουν πλήρως την πρόσοψη του μουσείου και ανέφερε ότι, συγκεκριμένα, το παράθυρο από το οποίο μπήκαν οι κλέφτες δεν επιτηρούνταν από το σύστημα των καμερών.

«Η μόνη κάμερα που είναι εγκατεστημένη είναι στραμμένη προς τα δυτικά και ως εκ τούτου, δεν κάλυπτε το μπαλκόνι από το οποίο έγινε η κλοπή», είπε.

«Υπάρχουν μερικές κάμερες περιμετρικής κάλυψης, αλλά είναι παλιές», παραδέχτηκε.

Η ντε Καρ επέμεινε ότι είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα πως η ασφάλεια του κτηρίου, ηλικίας αιώνων, βρισκόταν σε άθλια κατάσταση.

«Οι προειδοποιήσεις που είχα εκφράσει επιβεβαιώθηκαν με τρομερό τρόπο την περασμένη Κυριακή», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα δήλωσε ότι ένα διαμαντένιο και σμαραγδένιο στέμμα, το οποίο έφερε πολύτιμα κοσμήματα και το οποίο έπεσε από τους κλέφτες κατά την αποχώρησή τους από το μουσείο μπορεί να αποκατασταθεί.

«Οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι είναι δυνατή μια λεπτή αποκατάσταση», δήλωσε, εξηγώντας ότι το στέμμα δεν υπέστη ζημιά από την πτώση, αλλά από τους δράστες που προσπάθησαν να το βγάλουν από ένα πολύ μικρό άνοιγμα στην ειδική βιτρίνα κοσμημάτων.

Ωστόσο, υπερασπίστηκε το σχέδιο ασφάλειας του μουσείου, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, αμφισβητώντας μια πρόσφατη έκθεση που ανέφερε «συνεχείς καθυστερήσεις» στην εφαρμογή του.

Πρόσθεσε ότι είχε υποβάλει την παραίτησή της στη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, η οποία δεν την έκανε δεκτή.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διέταξε την «επιτάχυνση» των μέτρων ασφαλείας στο Λούβρο, μετά την επαναλειτουργία του μουσείου του Παρισιού για τους τουρίστες.

Την Κυριακή, οι κλέφτες διέρρηξαν το παγκοσμίου φήμης μουσείο του Παρισιού χρησιμοποιώντας σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Απόλλων, μία από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου. Αφού παραβίασαν ένα παράθυρο και εφοδιασμένοι με γωνιακό τροχό, στόχευσαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας και στη συνέχεια έκλεψαν τα γαλλικά κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ (102 εκατομμύρια δολάρια) πριν διαφύγουν με σκούτερ.

Η έρευνα «προχωρά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη, λέγοντας ότι «έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από εκατό ερευνητές».

Το μουσείο απάντησε την Τρίτη στην κριτική ότι οι προθήκες που προστάτευαν τα κλεμμένα κοσμήματα ήταν εύθραυστες, λέγοντας ότι εγκαταστάθηκαν το 2019 και «αντιπροσωπεύουν μια σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ασφάλεια».

Η αναπαράσταση της ληστείας και το σενάριο λύτρων

Το δίκτυο BFM TV, με γραφική αναπαράσταση καρέ – καρέ της «ληστείας του αιώνα», σε χρόνο τριών λεπτών και 58 δευτερολέπτων με κοινά εργαλεία, όπως «γωνιακοί τροχοί και πριόνια».

Το σενάριο να προσπαθούν οι ληστές να πουλήσουν τα κλοπιμαία πίσω στο Λούβρο ή να προσπαθήσουν να αποσπάσουν λύτρα από τη γαλλική κυβέρνηση για την επιστροφή τους, παρουσιάζουν γαλλικά δημοσιεύματα. «Αυτό μπορεί να μην συμβεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να μειωθεί η προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης και οι δράστες να νιώσουν επαρκώς ασφαλείς ώστε να επικοινωνήσουν με τις αρχές», αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters