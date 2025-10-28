Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με “83 παιδιά” – Η ανακοίνωση του Έντι Ράμα

«Έγκυος» είναι, όπως ανακοίνωσε ο Έντι Ράμα, η Ντιέλα, η πρώτη υπουργός ρομπότ της Αλβανίας που κατασκευάστηκε με τεχνητή νοημοσύνη και προκάλεσε μέχρι και επεισόδια στη Βουλή της χώρας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας κάθε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος θα πάρει ένα από τα 83 «παιδιά» της Ντιέλα.

Αποστολή τους θα είναι να καταγράφουν τις συνεδριάσεις, να προετοιμάζουν περιλήψεις και να προτείνουν απαντήσεις, με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση.

«Σήμερα αναλάβαμε ένα μεγάλο ρίσκο με τη Ντιέλα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι “έγκυος” για πρώτη φορά και με 83 “παιδιά”… Κάθε ένα από αυτά θα είναι βοηθός που θα παρακολουθεί τις συνεδριάσεις, θα καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν και θα υποβάλλει προτάσεις στους βουλευτές. Αυτά τα “παιδιά” θα έχουν τις γνώσεις της “μητέρας” τους», δήλωσε ο Ράμα.

Περιγράφοντας πώς θα λειτουργούν οι βοηθοί αυτοί, ο Έντι Ράμα είπε «για παράδειγμα, αν πάτε για καφέ και ξεχάσετε να επιστρέψετε στη δουλειά, το “παιδί” θα σας πει τι ειπώθηκε ενώ λείπατε από την αίθουσα και σε ποιον πρέπει να απαντήσετε. Αν με καλέσετε την επόμενη φορά, θα έχετε 83 επιπλέον οθόνες για τα “παιδιά” της Ντιέλα»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι το τέλος του 2026.

Η Ντιέλα, όνομα που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, διορίστηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο ως η πρώτη υπουργός που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στην Αλβανία με τον Ράμα να υποστηρίζει ότι το κύριο καθήκον της είναι να «καταστήσει τις δημόσιες συμβάσεις 100% απαλλαγμένες από διαφθορά».