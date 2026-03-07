Η Άγκυρα στέλνει τέσσερα μαχητικά στα κατεχόμενα σύμφωνα με τουρκοκυπριακό δημοσίευμα

Η Άγκυρα φέρεται να προχωρά στην ανάπτυξη τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Ερτζάν, στην κατεχόμενη Τύμπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Yenidüzen, η οποία επικαλείται πηγές της πολιτικής αεροπορίας.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, στο αεροδρόμιο έχει ήδη αρχίσει διαδικασία προετοιμασίας για την υποδοχή των αεροσκαφών, ενώ έχουν αυξηθεί και τα μέτρα ασφαλείας. Η άφιξή τους, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή, αναμένεται αύριο, Κυριακή, όπως έγραψε και η Cyprus Mail.

Σύμφωνα με το protothema.gr, μέχρι αυτή την ώρα, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τουρκικής πλευράς ή από το κατοχικό καθεστώς για την πληροφορία αυτή. Η Yenidüzen σημειώνει ότι αρμόδιοι αξιωματούχοι δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια, αλλά πηγές ασφαλείας συνδέουν την κίνηση με τις εξελίξεις στην περιοχή και την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα των τελευταίων ημερών.

After Greece, Turkey deploys fighter jets to Cyprus https://t.co/D4ErHOtfio — Cyprus Mail (@cyprusmail) March 7, 2026

Το τουρκοκυπριακό δημοσίευμα εντάσσει την πιθανή ανάπτυξη των τουρκικών μαχητικών στο ευρύτερο σκηνικό στρατιωτικών μετακινήσεων γύρω από την Κύπρο, μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή και την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι και άλλες χώρες έχουν αναπτύξει αεροναυτικά μέσα γύρω από την Κύπρο, με πρώτη την Ελλάδα.

Η ουσία, βέβαια, δεν βρίσκεται μόνο στο αν θα προσγειωθούν τέσσερα μαχητικά στο Ερτζάν. Βρίσκεται κυρίως στο πολιτικό και στρατηγικό μήνυμα που εκπέμπει μια τέτοια κίνηση. Η Τουρκία διατηρεί ήδη ισχυρή στρατιωτική παρουσία στα κατεχόμενα και μια ενδεχόμενη αεροπορική ενίσχυση θα αποτελούσε ακόμη ένα βήμα εμπέδωσης στρατιωτικών τετελεσμένων στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Μια παλιά συνήθεια της Άγκυρας, να βαφτίζει την δημιουργία τετελεσμένων ως «ασφάλεια» και να περιμένει από τους άλλους να κάνουν πως δεν βλέπουν.

Αν επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα, η παρουσία τουρκικών μαχητικών στο Ερτζάν θα προσθέσει ακόμη ένα στοιχείο στρατιωτικοποίησης σε μια ήδη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα για την Ανατολική Μεσόγειο και αυτό γιατί δεν πρόκειται απλώς για εσωτερική διευθέτηση της κατοχικής δύναμης σε έδαφος που ελέγχει παράνομα, αλλά για εξέλιξη που επηρεάζει συνολικά την εικόνα ασφάλειας στην Κύπρο και στέλνει μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις, από τη Λευκωσία μέχρι την Αθήνα και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η πληροφορία, πάντως, παραμένει μέχρι στιγμής σε επίπεδο δημοσιεύματος και πηγών, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.