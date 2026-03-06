Γκουτέρες: Όλες οι παράνομες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν τεράστιο πόνο στους αμάχους

“Όλες οι παράνομες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής προκαλούν τεράστιο πόνο και βλάβη στους αμάχους σε ολόκληρη την περιοχή” ανέφερε σε δήλωση του ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και πρόσθεσε ότι “συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους”.

“Η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Είναι ώρα να σταματήσουν οι μάχες και να ξεκινήσουν σοβαρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερο” υπογράμμισε.