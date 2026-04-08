Γερμανία: Έρχονται νέα μέτρα ελάφρυνσης για τις τιμές των καυσίμων παρά την κατάπαυση του πυρός

Η σημερινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν δεν συνιστά λόγο λήξης συναγερμού σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, ενώ καλεί τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο για πιθανά μέτρα ελάφρυνσης.

«Η κατάσταση παραμένει ασταθής και ο αντίκτυπος του πολέμου είναι μέχρι στιγμής τεράστιος. Συνεχίζουμε επομένως να παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Γνωρίζουμε τα τρέχοντα βάρη για τις επιχειρήσεις και πολλούς πολίτες και εξετάζουμε μέτρα στοχευμένων ελαφρύνσεων, ειδικά για όσους μετακινούνται για την εργασία τους, για τις μικρές επιχειρήσεις και για τις οικογένειες», δήλωσε για τις τιμές των καυσίμων νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, Μαξιμίλιαν Καλ και επισήμανε ότι υπάρχει για τον σκοπό αυτό συντονισμός και με άλλα υπουργεία της κυβέρνησης.

Επιπλέον, όπως είπε, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, από κοινού με συναδέλφους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει και να προετοιμάσει φόρο επί «υπέρογκων κερδών».