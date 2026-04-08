MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Έρχονται νέα μέτρα ελάφρυνσης για τις τιμές των καυσίμων παρά την κατάπαυση του πυρός

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η σημερινή ανακοίνωση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν δεν συνιστά λόγο λήξης συναγερμού σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, ενώ καλεί τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο για πιθανά μέτρα ελάφρυνσης.

«Η κατάσταση παραμένει ασταθής και ο αντίκτυπος του πολέμου είναι μέχρι στιγμής τεράστιος. Συνεχίζουμε επομένως να παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Γνωρίζουμε τα τρέχοντα βάρη για τις επιχειρήσεις και πολλούς πολίτες και εξετάζουμε μέτρα στοχευμένων ελαφρύνσεων, ειδικά για όσους μετακινούνται για την εργασία τους, για τις μικρές επιχειρήσεις και για τις οικογένειες», δήλωσε για τις τιμές των καυσίμων νωρίτερα σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, Μαξιμίλιαν Καλ και επισήμανε ότι υπάρχει για τον σκοπό αυτό συντονισμός και με άλλα υπουργεία της κυβέρνησης.

Επιπλέον, όπως είπε, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, από κοινού με συναδέλφους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει και να προετοιμάσει φόρο επί «υπέρογκων κερδών».

Γερμανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Συντετριμμένη η Θεανώ Φωτίου στην κηδεία του γιου της – Παρόντες Τσίπρας, Κακλαμάνης, στελέχη της Αριστεράς

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Λίβανος: Ξεπερνά τους 1.500 νεκρούς ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Παπασταύρου: Τον Φεβρουάριο η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Πάσχα στην Έδεσσα και την ορεινή Πέλλα με τις ανθισμένες κερασιές

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε σκηνή με τον Θανάση Αλευρά του έφυγε το δόντι, το κολλήσαμε και συνεχίσαμε

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

ΗΠΑ: “Το Ιράν ικέτευσε για την εκεχειρία, η επιχείρηση Epic Fury ήταν μια συντριπτική νίκη” λέει ο υπ. Άμυνας της χώρας