MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φρουροί της Επανάστασης: Όλες οι αμερικανικές βάσεις θεωρούνται νόμιμοι στόχοι

|
THESTIVAL TEAM

Προειδοποίηση ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εξέδωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Στην ανακοίνωση οι Φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν: «Όπως είχαμε ανακοινώσει, σε απάντηση στην αναίσχυντη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγκληματικές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αδιάκοπα μέχρι να ηττηθεί οριστικά ο εχθρός».

Και συνεχίζουν: «Δεδομένης της επιθετικότητας του αμερικανικού στρατού και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, ενώ στοχεύει (το Ιράν) τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ Ισραήλ), όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης καταλήγει: «Είθε το ηρωικό και γενναίο έθνος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να διατηρήσει την ειρήνη του. Οι ένοπλες δυνάμεις θα υπερασπιστούν τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα αποφασιστικά και ακλόνητα».

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Το Ισραήλ έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε προετοιμασία για τον Αστέρα επί Ισπανικού εδάφους – Αποθεραπεία για τους 11 που ξεκίνησαν βασικοί με Θέλτα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Οι αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα και θα αγωνίζονται με τα εθνικά χρώματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Καρυπίδης στους παίκτες του Άρη: “Ο κόσμος δικαιολογημένα έχει παράπονα, πάμε να το αλλάξουμε”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λέρος: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του 17χρονου που σκότωσε τον πατέρα του