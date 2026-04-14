Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ: Ζητούν να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Δεκαοκτώ υπουργοί Εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Υπ.Εξ. Γιώργος Γεραπετρίτης καθώς και της Αυστραλίας, συνυπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία καλούν να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στις περιφερειακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης.

Οι δεκαοκτώ υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν παράλληλα όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου.

Αναφέρουν επίσης ότι η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, και χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Λιβανέζου Προέδρου Αούν να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, καθώς και την αποδοχή από το Ισραήλ της έναρξης των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι ευρωπαίοι Υπ.Εξ. τονίζουν ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή και δηλώνουν έτοιμοι να τις στηρίξουν, ενώ τονίζουν την ετοιμότητα τους να παράσχουν επείγουσα βοήθεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας.

Ολόκληρη η κοινή δήλωση των δεκαοκτώ υπουργών Εξωτερικών έχει ως εξής: (σ.σ. ανεπίσημη μετάφραση)

«Εμείς οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καλούμε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στις περιφερειακές προσπάθειες αποκλιμάκωσης και προτρέπουμε όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση. Η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, την οποία έχουμε χαιρετίσει και πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή από όλους.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Προέδρου Αούν να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, καθώς και την αποδοχή από το Ισραήλ της έναρξης των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλούμε και τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε έτοιμοι να τις στηρίξουμε. Καλούμε, συνεπώς, όλα τα μέρη να προχωρήσουν άμεσα σε αποκλιμάκωση και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Καταδικάζουμε επίσης με τον πιο έντονο τρόπο τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου, τα οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των λιβανικών αρχών, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 350 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 1.000. Οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Καταδικάζουμε επίσης με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά της UNIFIL και επαναλαμβάνουμε ότι η ασφάλεια και η προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.

Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη και τη σταθερή στήριξή μας προς τον λιβανικό λαό και τις αρχές του. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επείγουσα βοήθεια σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους στον Λίβανο, σε συντονισμό με την κυβέρνηση της χώρας.

Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου, καθώς και της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το λιβανικό κράτος ώστε να ασκεί πλήρως την κυριαρχία του σε ολόκληρη την επικράτειά του. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καθώς και την απόφασή της να ενισχύσει την πλήρη επιβολή της κρατικής εξουσίας στη Βηρυτό και να διασφαλίσει το αποκλειστικό μονοπώλιο των όπλων, και ενθαρρύνουμε την πλήρη και ταχεία εφαρμογή αυτών των μέτρων».