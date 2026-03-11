MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας ύψους 300 μέτρων

|
THESTIVAL TEAM

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη παρουσίασε νέες εκρήξεις, εκτοξεύοντας λάβα που φτάνει μέχρι και 300 μέτρα ύψος. Πρόκειται για την 43η έκρηξη από την έναρξη της τρέχουσας φάσης δραστηριότητάς του τον Δεκέμβριο του 2024.

Πυκνοί καπνοί και σύννεφα τέφρας καλύπτουν το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων, ενώ η πτώση ηφαιστειακής στάχτης και πετρωμάτων οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμο του Μεγάλου Νησιού για λόγους ασφάλειας.

Η δραστηριότητα επικεντρώνεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, με το Κιλαουέα να εμφανίζει διακοπτόμενες εκρήξεις τους τελευταίους μήνες. Το ηφαίστειο βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 322 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

Ηφαίστειο

