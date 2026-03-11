Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας ύψους 300 μέτρων

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη παρουσίασε νέες εκρήξεις, εκτοξεύοντας λάβα που φτάνει μέχρι και 300 μέτρα ύψος. Πρόκειται για την 43η έκρηξη από την έναρξη της τρέχουσας φάσης δραστηριότητάς του τον Δεκέμβριο του 2024.

Πυκνοί καπνοί και σύννεφα τέφρας καλύπτουν το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων, ενώ η πτώση ηφαιστειακής στάχτης και πετρωμάτων οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμο του Μεγάλου Νησιού για λόγους ασφάλειας.

Hawaii's Kilauea volcano is shooting lava fountains up to 1,000 feet, and falling ash and volcanic fragments are forcing temporary closures on the Big Island. The fountaining that began Tuesday morning marked the eruption's 43rd episode since it began in December 2024. pic.twitter.com/m8a9YJKq16 March 11, 2026

Η δραστηριότητα επικεντρώνεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu, με το Κιλαουέα να εμφανίζει διακοπτόμενες εκρήξεις τους τελευταίους μήνες. Το ηφαίστειο βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 322 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.