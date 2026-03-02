MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν συνιστούν «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Πρόσθεσε πως η χώρα του «μοιράζεται τον πόνο» των Ιρανών πολιτών και θα εντείνει τις επαφές σε όλα τα επίπεδα με στόχο την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, ώστε να επανέλθει η ηρεμία.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας.

Η Τουρκική Προεδρία γνωστοποίησε ότι στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες στρατιωτικές εξελίξεις, με τον Τούρκο πρόεδρο να υπογραμμίζει τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στην ευρύτερη ασφάλεια.

Επισημαίνοντας ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή επηρεάζουν αρνητικά την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, τόνισε ότι είναι σημαντικό «να ενισχυθούν οι ειρηνικές επαφές και να ενθαρρυνθούν τα μέρη να επιστρέψουν στο διάλογο, προκειμένου να εξασφαλιστεί μόνιμη ειρήνη στην περιοχή».

