Ερντογάν: Καταδικάζουμε τη δειλή επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη

Η δήλωση του Ερντογάν

«Θέλω να γίνει γνωστό ότι καταδικάζουμε τη δειλή επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια, 3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, ενώ 2 από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες. Προσεύχομαι στον Θεό για την ταχεία ανάρρωση των τραυματισμένων αστυνομικών μας και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και στον λαό της Κωνσταντινούπολης. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας και δεν θα επιτρέψουμε να πληγεί το κλίμα ασφάλειας στην Τουρκία από τέτοιες άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις όπως η σημερινή».