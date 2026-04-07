Ερντογάν: Καταδικάζουμε τη δειλή επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη

Την καταδίκη του για την επίθεση που σημειώθηκε στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για «δειλή» και «αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια».

Όπως ανέφερε, από την επίθεση «3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν», ενώ «2 από τους ηρωικούς αστυνομικούς τραυματίστηκαν ελαφρά». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες.

Ο ίδιος ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματισμένους αστυνομικούς και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και στον λαό της πόλης.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας» και δεν θα επιτρέψει «να πληγεί το κλίμα ασφάλειας» από «άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις» όπως η συγκεκριμένη.

Η δήλωση του Ερντογάν

«Θέλω να γίνει γνωστό ότι καταδικάζουμε τη δειλή επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια, 3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, ενώ 2 από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες. Προσεύχομαι στον Θεό για την ταχεία ανάρρωση των τραυματισμένων αστυνομικών μας και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και στον λαό της Κωνσταντινούπολης. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας και δεν θα επιτρέψουμε να πληγεί το κλίμα ασφάλειας στην Τουρκία από τέτοιες άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις όπως η σημερινή».

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Αυτή είναι η σκηνή που κόπηκε από τη θρυλική σειρά “Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου – Η μεσολάβησή μου ήταν για την επίσπευση πληρωμής νόμιμων δικαιωμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μαρινάκης: Οι παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ τελειώνουν με τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 λεπτά πριν

Τάσος Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση ασυλίας μου, η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Έκαναν τη χώρα πρωταθλητή δικογραφιών – Ο Μητσοτάκης οικοδόμησε παρακράτος

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Συνήθιζα το Πάσχα να είμαι στην Τρίπολη, αυτή τη φορά θα καταλήξω σε τροπικά μέρη