Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν – Εκρήξεις ακούγονται στη Τεχεράνη

Προληπτική επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στην Τεχεράνη ακούγονται εκρήξεις. Μέχρι στιγμής, η αιτία τους παραμένει άγνωστη. Βίντεο από την Τεχεράνη δείχνουν πυκνά σύννεφα με καπνούς πάνω από σημεία της πόλης.

Israel is confirmed to have launched “preemptive strikes” this morning against Iran. pic.twitter.com/KAMo8oldTe February 28, 2026

Λίγη ώρα αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ κήρυξε ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα.

«Το Κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, με στόχο την εξάλειψη απειλών κατά του Ισραήλ.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται στο άμεσο μέλλον επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του.

Κατόπιν τούτου, και βάσει των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον Νόμο Πολιτικής Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ υπέγραψε ειδική διαταγή με την οποία επιβάλλεται ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ.

Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και των αρμόδιων αρχών και να παραμένουν σε προστατευμένους χώρους» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.