Ενεργοποιήθηκε το ηφαίστειο Semeru στην Ινδονησία – Δείτε τα εντυπωσιακά βίντεο από τις εκρήξεις

Το ηφαίστειο Semeru στην ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας άρχισε να εκρήγνυται το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11), με την υπηρεσία ηφαιστειολογίας της χώρας να σημάνει τον ύψιστο συναγερμό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπηρεσία, το ηφαίστειο εκτόξευσε σύννεφα τέφρας σε ύψος 3.600 μέτρων πάνω από την κορυφή του βουνού, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να απομακρυνθούν τουλάχιστον σε απόσταση 2,5 χλμ. από το ηφαίστειο λόγω των κινδύνων.

Σύμφωνα με δήλωση της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας, η έκρηξη του ηφαιστείου προκάλεσε «χιονοστιβάδες» από καυτά σύννεφα τέφρας και ένα μείγμα βράχων, λάβας και αερίων που κάλυψαν απόσταση έως 7 χιλιομέτρων κατά μήκος των πλαγιών του βουνού.

Το Semeru, με ύψος πάνω από 3.600 μέτρα, είναι ένα από τα σχεδόν 130 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας. Αποτελεί το ψηλότερο βουνό του ινδονησιακού νησιού της Ιάβας. Μια έκρηξη το 2021 προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 57 ανθρώπων.

Η Ινδονησία βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια ζώνη με υψηλή σεισμική δραστηριότητα, όπου διαφορετικές πλάκες του φλοιού της γης συναντώνται και δημιουργούν μεγάλο αριθμό σεισμών και ηφαιστείων.

Σε μια δήλωση, το Κέντρο Συμβουλευτικής για Ηφαιστειακή Τέφρα (VAAC) της Αυστραλίας προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε απόσταση 500 μέτρων από την όχθη του ποταμού κατά μήκος του Besuk Kobokan, για να αποφύγουν να πληγούν από «την επέκταση των καυτών σύννεφων και των ροών λάβας».