ΔΙΕΘΝΗ

Έλον Μασκ: Τα λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επιβεβαίωσε σε μια δημοσίευση στο Χ, του οποίου είναι ο ιδιοκτήτης, ότι “τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία”.

“Όποιος είπε ότι “τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία” γνώριζε πραγματικά για το τι μιλούσε”, έγραψε στο Χ, το οποίο αγόρασε για 44 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Μια προκλητική δήλωση ή μια ένδειξη πραγματικής δυστυχίας, διερωτάται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η περιουσία του του επιτρέπει να ακολουθήσει το όνειρό του να αποικίσει τον πλανήτη Άρη και να στηρίξει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το μήνυμα, που συνόδευε ένα emoji με μια απογοητευμένη έκφραση, μετρούσε σήμερα το μεσημέρι περισσότερα από 64 εκατομμύρια προβολές.

Τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση ποίκιλλαν από τη συμπάθεια έως τον χλευασμό και ορισμένοι συμβούλευαν τον Ίλον Μασκ να στραφεί προς τη θρησκεία ή τη φιλανθρωπία.

Η περιουσία του Ίλον Μασκ υπολογίζεται στα 668 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα τέλη του 2025, οι μέτοχοι της Tesla, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, υπερψήφισαν ένα σχέδιο αποζημίωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Μασκ ίδρυσε την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, τη startup Τεχνητής Νοημοσύνης xAI και τη SpaceX, που ειδικεύεται στον διαστημικό τομέα.

Έλον Μασκ

