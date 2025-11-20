MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΕ: Κυρώσεις κατά του υπαρχηγού των RSF στο Σουδάν – “Σοβαρά συνεχιζόμενα εγκλήματα”

|
THESTIVAL TEAM

Η ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα κυρώσεις κατά του υπαρχηγού της της παραστριωτικής οργάνωσης των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν. Όπως δήλωσε η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, μετά το τέλος του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ “καταδικάζουν με τον πιο αυστηρό τρόπο τα σοβαρά και συνεχιζόμενα εγκλήματα που διαπράττονται από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Σουδάν, περιλαμβανομένης της κατάληψης της πόλης Ελ Φάσιρ.

“Ως απάντηση σε αυτά τα εγκλήματα, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ενέκρινε σήμερα περιοριστικά μέτρα κατά του Αμπνταραχίμ Χαμντάν Ντάγκλο, του δεύτερου στην ιεραρχία των RSF. Η ΕΕ είναι έτοιμη να επιβάλει οποιοδήποτε περαιτέρω περιοριστικό μέτρο, όταν αυτό είναι κατάλληλο, σε όλα τα μέρη που είναι υπεύθυνα για την αποσταθεροποίηση του Σουδάν και την παρεμπόδιση της πολιτικής του μετάβασης”.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σουδάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Διεκόπη για τις 27 Νοεμβρίου η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Πέτρος Γκαϊδατζής: “Είμαι χάλκινος ολυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου”

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Η on air αναφορά στον σύντροφό της μετά από παρέμβαση του Ανδρέα Μικρούτσικου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Καστοριά: Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι με τα κοπάδια τους στον Γράμμο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Άδ. Γεωργιάδης για Τσίπρα: Τέτοιος παπάτζας και παραμυθάς δεν έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Κιλκίς: Πούλησαν χασίς σε δύο και τσάκωσαν και τους τέσσερις