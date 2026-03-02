MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΕ: Φον ντερ Λάιεν: Η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι κρίσιμη – Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική

|
THESTIVAL TEAM

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ένα τρίπτυχο στην εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το δικαίωμά του να καθορίσει το μέλλον του. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσει η κλιμάκωση της σύγκρουσης και το Ιράν να παύσει τις επιθέσεις κατά γειτόνων και κυρίαρχων κρατών. Η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής είναι κρίσιμη, και η μόνη λύση με διάρκεια είναι διπλωματική, με διακοπή των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων και τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή, υπογράμμισε επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ αναφέρθηκε, τέλος, στη συνεδρίαση των επιτρόπων που μετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Κομισιόν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Ολόκληρη η δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής:

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ασταθής. Όμως τρία πράγματα είναι σαφή. Πρώτον, υπάρχει αναζωπυρωμένη ελπίδα για τον λαό του Ιράν που υποφέρει εδώ και πολύ καιρό. Στηρίζουμε σθεναρά το δικαίωμά του να καθορίσει ο ίδιος το μέλλον του. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλιμακώσουμε την ένταση και να αποτρέψουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τις απερίσκεπτες και αδιάκριτες επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του και κυρίαρχων κρατών. Τρίτον, η σταθερότητα της περιοχής είναι υψίστης σημασίας. Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική. Αυτό σημαίνει μια αξιόπιστη μετάβαση για το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει την παύση τόσο του πυρηνικού όσο και του βαλλιστικού προγράμματος, καθώς και τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών στην περιοχή. Το απόγευμα θα συζητήσουμε τη συνολική κατάσταση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (σ.σ.: της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Διότι από την ενέργεια και τα πυρηνικά μέχρι τη μετανάστευση και την ασφάλεια, η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τις συνέπειες των πρόσφατων εξελίξεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φον Ντερ Λάιεν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Γρηγορίου: Θέλω να ξαναδώ τις δύο φάσεις -Ίσως να είχαν διαμορφώσει άλλο αποτέλεσμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 55 λεπτά πριν

O Νίκος Ανδρουλάκης ζητά από τον πρωθυπουργό άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Χτύπημα στην αμερικανική βάση στο Ερμπίλ του Ιράκ: Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου – Δείτε βίντεο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Νέο κρούσμα βανδαλισμού σε σχολείο του δήμου Θέρμης – Δείτε φωτογραφίες

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μαίρη Συνατσάκη: Κοιτάζω το απόσπασμα αυτό από το Πρωινό και σκέφτομαι πως συμμετείχα σ’ αυτό, δεν θα το ξανάκανα ποτέ

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Αμερικανικό F-15 καταρρίφθηκε και συνετρίβη στο Κουβέιτ – Δείτε βίντεο