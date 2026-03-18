Δυο νεκροί κοντά στο Τελ Αβίβ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου του Ιράν

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη κοντά στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, με την ισραηλινή αστυνομία να κάνει λόγο από την πλευρά της για πτώσεις θραυσμάτων ιρανικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στον τομέα.

Magen David Adom announced the deaths of two people who were critically wounded in an Iranian ballistic missile strike in Ramat Gan.



The victims, a man and a woman around 70 years old, were hit during the attack on the Tel Aviv suburb. pic.twitter.com/CaZ3f7Mk0E — ILTV Israel News (@ILTVNews) March 17, 2026

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δημοσιοποίησε μέσω X εικόνες που δείχνουν κάποιες ζημιές, ιδίως αυτοκίνητο που πήρε φωτιά και συντρίμμια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ