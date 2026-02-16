MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χάος σε πτήση της Ryanair με μεθυσμένο επιβάτη – Τον απομάκρυνε η αστυνομία – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Χάος ξέσπασε σε αεροσκάφος της Ryanair που απογειωνόταν από την Μαδρίτη με προορισμό την Ίμπιζα λόγω ενός μεθυσμένου επιβάτη.

Η πτήση της 12ης Φεβρουαρίου καθυστέρησε δύο ώρες μετά την άρνηση του επιβάτη να υπακούσει τις οδηγίες του πληρώματος. Βίντεο που τραβήχτηκε στο αεροσκάφος δείχνει τον προφανώς μεθυσμένο άνδρα να φωνάζει στους συνεπιβάτες του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν μάταια να ηρεμήσουν τον επιβάτη ο οποίος χτυπούσε μέρη της καμπίνας.

«Επιβιβαζόμασταν και ήδη είδαμε τον νεαρό να κάνει σκηνή, να μιλάει δυνατά στο τηλέφωνο, να φωνάζει και όλοι τον παρακολουθούσαν. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του και τότε τον επέπληξαν. Το αεροπλάνο έπρεπε να σταματήσει, οι αεροσυνοδοί τον πλησίασαν, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, μέχρι που ένας συνεπιβάτης του είπε ότι αρκετά πια. Ήταν χαοτικό», είπε επιβάτης της πτήσης.

Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που κλήθηκε η ισπανική αστυνομία για να απομακρύνει τον άνδρα από το αεροπλάνο.

Ryanair Επιβάτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

“Άλμα” 18 θέσεων για την Μαρία Σάκκαρη, ανέβηκε στην 34η θέση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Υπ. Πολιτισμού για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για να διαπιστώσουν την αυθεντικότητά τους

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Η ερώτηση που ενόχλησε τον Καπουτζίδη μετά τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Σήμερα οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων, παρουσία Μητσοτάκη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 9 ώρες πριν

To MyStreet επεκτείνεται: Υποδομές ΑμεΑ, ράμπες και διαβάσεις στο χάρτη – Σύντομα και το Μητρώο Απινιδωτών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ριφιφί σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν τιμαλφή και κοσμήματα